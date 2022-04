Impiantistica sportiva, nasce il primo campo da Padel in alto Molise

Nasce il primo campo da Padel in alto Molise. L’iniziativa porta la firma di alcuni privati che hanno fondato l’’Asd Agnone Padel’ con presidente Nicola Masciotra. Il nuovo sodalizio intende diffondere la disciplina sportiva, nata negli anni ’70 in Messico, ma ormai diffusissima in Italia. I lavori del nuovo impianto prevedono il recupero del campo da tennis ‘Carlo e Bruno Cicchese’ alle spalle dell’ospedale ‘Caracciolo’ e inutilizzato da decenni.

Il progetto dei due campi Padel di Agnone

Nelle intenzioni dei promotori quella di realizzare anche un secondo impianto indoor, ma tutto ruoterà sull’indice di gradimento che gli amati del Padel dimostreranno nei prossimi mesi. Nel frattempo partire le opere portate avanti da un’impresa locale, la Biase Totaro. Lavori, che nelle previsioni, dovrebbero ultimarsi il primo di maggio quanto è attesa l’inaugurazione. Ma non è tutto, perché l’Asd Padel fa sul serio e sta mettendo in piedi pacchetti per turisti praticanti della disciplina riconosciuta dal Coni nel 2008, che nei week-end sceglieranno come meta i centri dell’alto Molise. Insomma, una bella notizia nonché un’alternativa valida per quanto concerne l’offerta sportiva locale che spazia anche nell’ambito turistico.