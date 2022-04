Due infermieri per l’ospedale “Caracciolo”, l’Asrem si affida alla mobilità interna

Un avviso di mobilità interna per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere da impiegare presso l’ospedale di area disagiata di Agnone. E’ stato appena emanato dalla azienda sanitaria del Molise sulla base di un provvedimento adottato dal direttore generale. Vista la necessità di assegnare due collaboratori, ruolo infermiere, presso il presidio di Agnone, l’Asrem ha indetto la mobilità interna riservata ai suoi dipendenti.

Gli interessati, si legge nella nota aziendale, dovranno dare comunicazione scritta, entro e non oltre il 2 maggio prossimo, al competente ufficio per la gestione delle risorse umane mediante posta elettronica certificata. «Alla comunicazione, – si legge nell’atto aziendale – dovrà essere allegato dettagliato curriculum formativo professionale, debitamente sottoscritto, eventualmente corredato della documentazione ritenuta rilevante ai fini dell’assegnazione presso il presidio ospedaliero di area disagiata di Agnone».

In caso di acquisizione di più domande, rispetto ai due posti da assegnare, sarà compilata una graduatoria che sarà poi utilizzata anche per «soddisfare ulteriori esigenze di servizio relative al presidio ospedaliero di area disagiata di Agnone» si legge nella nota. Quindi le assegnazioni potrebbero essere più di due, sempre che si trovino infermieri dipendenti Asrem che vogliano prendere servizio presso l’ospedale “Caracciolo”. Nel caso in cui non ci fossero manifestazioni di interesse da parte degli infermieri, continua infatti il documento dell’Asrem, «si procederà ad attivare la mobilità d’ufficio». Insomma, che ci siano o meno domande, due infermieri verranno assegnati all’ospedale dell’Alto Molise.