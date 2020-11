Impianto solare e nuova copertura, 331mila euro per la piscina di Agnone

La notizia è ufficiale: la piscina provinciale in località Tiro a Segno si rifà il look. La Regione Molise ha concesso infatti il finanziamento di 331mila euro richiesto dal Comune di Agnone. I fondi derivano dalla programmazione comunitaria Por Molise Fers-Fse 2014-2020. Il tutto rientra nella Strategia delle Aree Interne (Snai) Alto Medio Sannio. Nelle prossime settimane i tecnici dell’ufficio tecnico del Comune altomolisano saranno chiamati ad espletare le procedure per l’assegnazione della gara d’appalto. Si tratta di interventi di riqualificazione che renderanno l’impianto maggiormente appetibile all’utenza che da anni usufruisce della struttura per lo svolgimento delle discipline acquatiche. La buona news è consultabile sull’albo pretorio del Comune di Agnone.

Il provvedimento era atteso da mesi e oggi trova piena soddisfazione da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco, Daniele Saia, il quale, con i componenti della sua giunta, punta tantissimo sull’impiantistica sportiva. Oggi la piscina di località Tiro a Segno è l’unica realtà presente sull’intero territorio. Nel corso degli anni l’impianto è divenuto un punto di riferimento per centinaia di ragazzi residenti nei centri limitrofi, in particolare dell’alto Vastese. Questo grazie soprattutto all’ottima gestione dei servizi offerti dalla società Hidro Sport, che con i nuovi lavori, potrà potenziare un’offerta di per sé già competitiva. Ma cosa prevedono le nuove opere? Innanzitutto la sostituzione della copertura che al posto del telo in pvc diventerà rigida. Dopodiché prevista la realizzazione di nuovi locali per l’accoglienza di ospiti e genitori.

Ed ancora, il finanziamento di oltre 300mila euro, assicurerà un nuovo impianto per la climatizzazione degli spogliatoi, la risoluzione di un’annosa perdita della vasca oltre all’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda. Infine, ma non da meno, il progetto a firma dell’ufficio tecnico garantirà la sostituzione dell’impianto di illuminazione con moderni e potenti led in un’ottica di risparmio energetico che consentirà un minore esborso in termini di bollette. Le opere previste per la piscina coperta di Agnone sono un ulteriore tassello in fatto di impiantistica sportiva territoriale, che dopo il restilyng allo stadio ‘Civitelle’, ha necessariamente bisogno del rifacimento del palasport.

A riguardo si attende con ansia di conoscere se la partecipazione al bando ‘Sport e Periferie 2020’ andrà a buon fine. In questo caso l’amministrazione ha presentato un progetto dal valore di circa un milione di euro che aprirebbe nuovi scenari per la realizzazione di una vera e propria cittadella dello sport con innumerevoli ricadute socio-economiche attese dall’intera area a cavallo tra Molise e Abruzzo.