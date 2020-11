Fred Bongusto rivive a Campobasso grazie ad una statua fusa dalla ‘Marinelli’

E’ stata fusa nella pontificia fonderia ‘Marinelli’ di Agnone la statua dedicata al cantante campobassano Fred Bongusto scomparso l’8 novembre dello scorso anno. Si rinnova dunque il binomio tra la cittadina altomolisana e il compositore di “Una rotonda sul mare” e tanti altri successi, che nel dicembre del 2000, al teatro Italo Argentino, fu insignito del prestigioso premio “Il Mantello”.

L’opera realizzata dall’artista Alessandro Caetani è stata posizionata in via Chiarizia a Campobasso a pochi metri da via Marconi dove è nato Bongusto. La statua sarà ufficialmente scoperta domenica 8 novembre in occasione dell’anniversario della morte del cantante molisano.

“Devo ringraziare l’amministrazione comunale che ha avuto questa idea di donare a Campobasso un ricordo indelebile del grande Fred – ha dichiarato Caetani -. Sono onorato di poter rappresentare questo personaggio, anche io sono molisano quindi è ancora maggiore il mio orgoglio. C’è stato un trattamento economico esiguo, l’ho fatto per la mia terra”.