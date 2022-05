Impresa Juniores Atessa Calcio contro l’Anxanum Virtus Lanciano. Mister D’Ortona: «Puntiamo sulla crescita del settore giovanile»

Ci troviamo a 180 minuti dalla conclusione della stagione regolare e la Juniores dell’Atessa Calcio mette a segno una pesante vittoria esterna contro un club di alto spessore di Settore Giovanile abruzzese come la Anxanum Virtus Lanciano. La prima parte del primo tempo è dominata dall’Atessa Calcio, con rete siglata dal centrocampista Manuel Marino (classe 2002), il quale si vede anche annullare il raddoppio. L’Anxanum Virtus Lanciano agguanta il pareggio a 1dieci minuti dalla fine. Il secondo tempo è una vera lotta tra i 22 in campo. Accade tutto nell’ultimo quarto d’ora del secondo tempo. Al 75’, per proteste, viene allontanato il capitano e punto di riferimento del gioco atessano, il centrocampista Canuto (classe 2002). Mister D’Ortona, corre ai ripari passando da uno schieramento ultra offensivo 4-2-3-1 ad un più ragionato 4-3-2. Proprio da questo cambio tattico, nonostante l’inferiorità numerica, l’Atessa Calcio spinge sull’acceleratore con i suoi uomini di fascia Sica a sinistra e Braccia a destra (entrambi 2003) con spiccate doti tecniche e fisiche, che regalano diverse palle goal ai compagni del reparto avanzato. Proprio da una di queste azioni il terzino Braccia, dopo l’ennesimo affondo, appoggia la palla al play maker Gizzi (classe 2002) il quale regala una splendida palla all’attaccante Marchetti (classe 2004) che con uno scalino supera il portiere avversario. Tutto questo a ridosso del 90°. I sei minuti di recupero vengono gestiti con un elegante palleggio dai ragazzi di Mister D’Ortona, che trovano almeno altre due palle gol con Milanese (classe 2004) e lo stesso Tucci (classe 2003). La squadra di Atessa consolida il suo terzo posto a quota 47 punti. La stagione non finisce qui: i rossoblù saranno impegnati nelle ultime due gare in casa con il Villa Santa Maria e in trasferta nel fortino della Tollese.

Un primo Bilancio di quest’annata 2021/2022 con la dichiarazione di Mr. D’Ortona

«L’Atessa Calcio negli ultimi anni ha sposato un Progetto improntato sulla crescita del Settore Giovanile. Nonostante la pandemia che ci condiziona ormai da due anni, è riuscita a portare le categorie Allievi e Giovanissimi nelle Categorie Regionali con ottimi risultati nonostante la grande concorrenza che troviamo sul territorio. L’ultimo anno è riuscita ad organizzare un folto gruppo di ragazze che rappresentano il Calcio Femminile ad Atessa e d’intorni. Senza dimenticare una fiorente Attività di Base ben gestita da Istruttori qualificati dalla FIGC ma soprattutto con Laurea in Scienze Motorie».

«Tornando al gruppo juniores, – aggiunge Mister D’Ortona – la Società da quest’anno ha fortemente voluto uno stretto legame tra i ragazzi della Juniores e quelli della Prima Squadra, militante nel Campionato Regionale di Promozione Girone C, conclusasi da qualche settimana conquistando il sesto posto. L’interagire con i cosiddetti “Grandi” ha fatto in modo che molti ragazzi hanno avuto la possibilità di integrarsi stabilmente in Prima Squadra da protagonisti. Mi preme far riferimento ai cugini Portieri Di Cencio Filippo (classe 2002) e Davide (classe 2004) e il difensore Braccia Carlo (classe 2003) titolari inamovibili in prima squadra, il Centrocampista Canuto Lorenzo (classe 2002) e il difensore Lemme Filippo (classe 2002) dimostratisi all’altezza della situazione con diverse presenze da titolari. Stessa cosa dicasi per l’attaccante Marchetti Andrea (Classe 2004) che si è tolto la soddisfazione di siglare anche una rete in Promozione da titolare. Altri ragazzi come il Centrocampista Milanese Luca e il difensore Di Bartolomeo Vittorio (entrambi classe 2004), i fratelli Di Tondo Davide e Paolo (rispettivamente Classe 2002 e 2003), l’Attaccante Pasquarelli Marco (Classe 2002) punti di forza come Fuori Quota della Prima Squadra. Altri ancora, come il difensore Sica Andrea (classe 2003), classe cristallina, Pellecchia Federico (classe 2004) i talentuosi centrocampisti Tucci Francesco (classe 2003), Marino Manuel e Gizzi Davide (entrambi 2002) i quali, per il futuro, devono ancora trovare un equilibrio tra gli impegni calcistici e impegni privati. Comunque sia sono molto soddisfatto del lavoro fatto, ringrazio tutti i ragazzi e mi scuso se ho dimenticato qualcuno, ringrazio soprattutto la Società Atessa Calcio che mi permette di lavorare con molta tranquillità».