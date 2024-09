In giro con coltelli, bossoli, munizioni e hashish: denunciati quattro pregiudicati

Nelle giornate di venerdì e sabato, e nella nottata di sabato i Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila, in aggiunta ai servizi ordinari, hanno eseguito servizi di controllo del territorio nel territorio dei comuni di Pratola Peligna, Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Pescasseroli e Roccaraso, mirati alla prevenzione e repressione dei reati in genere e al fine di garantire un elevato indice di sicurezza ai residenti di tali comuni.

Il servizio, che ha visto coinvolte le Stazioni competenti per territorio e i N.O.R. (Nucleo Operativo e Radiomobile) delle rispettive Compagnie Carabinieri, è stato eseguito presidiando le principali arterie stradali del territorio, ispezionando gli esercizi pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione, vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

Nel corso del week-end sono stati controllati: 791 mezzi, identificate 1145 persone e contestate 17 contravvenzioni al codice della strada.

Durante il servizio dal carattere prettamente preventivo non sono mancati comunque i risultati di tipo repressivo infatti: in Pratola Peligna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno denunciato in stato di libertà un uomo, 41enne del luogo, per aver minacciato la moglie al culmine di una lite per futili motivi;

a Magliano dei Marsi, nella tarda serata, l’equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile, procedeva al controllo di un furgone alla cui guida vi era un 33enne laziale, che sottoposto all’esame alcolemico a mezzo dell’etilometro in dotazione a tutte le pattuglie dei Carabinieri, risultava positivo ad entrambe le prove. Per tale motivo gli sono stati ritirati i documenti di guida e sono state informate le autorità competenti;

In Tagliacozzo e Pescasseroli, nel corso di due distinti controlli, quattro persone, già note alle forze dell’ordine, sono state denunciate per porto abusivo di armi. Durante i controlli su strada attuati dai carabinieri sulle maggiori vie di comunicazione dei rispettivi territori, venivano trovati in possesso complessivamente di quattro coltelli con lame di circa dieci centimetri, due bossoli, un proiettile, oltre ad un grammo e mezzo di hashish . Il tutto era naturalmente illecitamente detenuto e pertanto è stato sequestrato dai carabinieri che provvederanno ad informare le competenti autorità giudiziarie ed amministrative.