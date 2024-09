Cantiere pericoloso, mano pesante dei Carabinieri: oltre quattromila euro di sanzioni

I Carabinieri della stazione di Roccaraso, in collaborazione i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di L’Aquila e del competente Ispettorato territoriale del lavoro, hanno proceduto al controllo di un cantiere edile, in cui sono state rilevate delle irregolarità (non erano stati installati i ponteggi per i lavori in quota e non erano state adempiute le prescrizioni dell’art.96 d.lgs. 81/2008 in tema di obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e conseguentemente sono state elevate sanzioni per un totale di 4.412 euro.

