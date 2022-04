In libertà vigilata, ma in giro a bere per locali: denunciato a Castiglione Messer Marino

In giro per locali tra Alto Molise e l’Alto Vastese nonostante fosse sottoposto alla misura della libertà vigilata nel suo Comune di residenza nel Chietino. E’ stato fermato, controllato e successivamente denunciato dai Carabinieri di Castiglione Messer Marino, al comando del luogotenente Ivan Sammarone.

Si tratta di un uomo residente a Palmoli, nel Chietino, che ha fatto il giro di diversi locali di zona prima di essere sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool. L’uomo, classe 1968, già noto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per truffe, è stato fermato, per un normale controllo, dalla pattuglia dell’Arma in località Padulo, frazione di Castiglione appunto. E’ parso subito poco lucido, evidentemente ubriaco, tanto che i militari operanti hanno richiesto l’intervento di un equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile per procedere all’accertamento mediante alcoltest. Il soggetto ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento tossicologico e per questo motivo è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.

A carico dello stesso è scattata anche la segnalazione presso l’ufficio di sorveglianza del Tribunale competente perché sorpreso in un Comune diverso da quello nel quale aveva l’obbligo di restare in quanto sottoposto alla misura della libertà vigilata. Inoltre per l’ospite indesiderato è stato proposto il foglio di via da Castiglione Messer Marino.