Eccellenza, anticipo insidioso per l’Agnonese di scena a Campodipietra. Arbitra Scarati di Termoli

Sarà Francesco Scarati della sezione di Termoli ad arbitrare l’anticipo di questo pomeriggio tra Campodipietra e Olympia Agnonese, match clou della 26esima giornata del campionato di Eccellenza molisana. Inutile dire che se i granata vorranno mantenersi sulla scia del Termoli capolista, la parola d’ordine è vincere. Ma la sfida contro Guglielmi e company si preannuncia a dir poco complicata vista la forza dell’avversario ancora in lotta per la seconda posizione occupata proprio dagli altomolisani. A Campodipietra, il tecnico Michele D’Ambrosio confida nella vena realizzativa di Crescenzo Picozzi, domenica autore di ben quattro reti, e in un pacchetto arretrato che resta il migliore del girone con appena 13 reti subite. All’andata terminò 3-0 per la rosa del presidente Mario Russo, che alla vigilia dei 90 minuti predica umiltà e determinazione, quelle messe in campo contro il Bojano.

L’altro anticipo di giornata è Venafro – Pietramontecorvino, mentre le restanti gare da disputare domani sono: Termoli – Bojano; Isernia – Castel di Sangro; Ururi-Altilia; Gambatesa-Sesto Campano; Guglionesi-Cliternina; Volturnia – Campobasso 1919