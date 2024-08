In prigione c’è l’ora d’aria, ad Agnone c’è l’ora d’acqua: dalle 7 alle 8, poi rubinetti a secco

Il Comune di Agnone informa la cittadinanza che «in relazione alla persistenze emergenza idrica in atto, oramai da diverse settimane, la disponibilità di acqua potabile, tramite la rete idrica comunale, è limitata a circa un’ora al giorno, dalle ore 7 alle ore 8 del mattino ».

E’ il catastrofico annuncio diramato dagli uffici comunali di Agnone. «Questo, -prosegue la nota siglata dal sindaco Daniele Saia – a causa della bassissima portata della rete di adduzione delle sorgenti che non permette né il riempimento del serbatoio comunale nel periodo di chiusura dell’acqua (dalle ore 19 alle ore 7), né tantomeno di avere una adeguata pressione tale da poter rifornire in maniera costante tutte le abitazioni durante la riapertura».

Nel tentativo di lenire parzialmente il disagio causato da una sola ora di acqua corrente al giorno, il Comune ha istituito un «servizio straordinario di rifornimento di acqua ad uso non potabile per le abitazioni e le attività commerciali, in possesso di serbatoio di accumulo, che ne avessero bisogno».

Per richiedere l’intervento dell’autobotte comunale si può chiamare il numero 3683840974 dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica.