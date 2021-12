In una sala giochi senza green pass, sanzione per cliente e titolare

Continuano le operazioni di controlli anti-covid da parte dei carabinieri del comando provinciale di L’Aquila. Nei giorni scorsi sono state controllate diverse attività commerciali presenti nel capoluogo. All’esito delle verifiche i carabinieri hanno accertato violazioni della normativa di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Nello specifico, in una sala slot della città un avventore è risultato sprovvisto della certificazione verde. È stato quindi sanzionato amministrativamente con una multa di 400 euro.

La sanzione amministrativa dello stesso importo è stata comminata anche al titolare dell’attività commerciale, per non aver verificato il possesso della certificazione verde di coloro che accedono ai locali aperti al pubblico.

Anche in base alle disposizioni impartite dalla Prefettura, nei prossimi giorni saranno intensificati gli accertamenti di polizia su tutto il territorio della provincia per la verifica del rispetto della normativa anti-covid.