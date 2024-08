In villeggiatura nel Chietino, ruba biciclette e monopattini: denunciato un 54enne pugliese

Un 54enne di origini pugliesi in vacanza in Francavilla al Mare, è stato denunciato dai Carabinieri della locale stazione per furto aggravato. L’uomo, in vacanza dai primi di luglio 2024, commetteva una serie di furti di biciclette e monopattini elettrici, regolarmente chiusi a chiave. Furti che interessavano principalmente la zona nord della città, commessi anche nelle ore notturne dopo essersi introdotto nelle proprietà private.

Le indagini avviate, immediatamente dopo i fatti, hanno permesso di individuare l’autore dei furti, ripreso in più occasioni anche dalle telecamere di video-sorveglianza, nonché i sistemi di geolocalizzazione in dotazione di alcuni oggetti rubati anche la sua abitazione estiva ove questi villeggiava unitamente alla sua famiglia.

I successivi accertamenti presso il domicilio hanno permesso di rinvenire n. 4 biciclette elettriche, nr. 1 bicicletta da corsa, nr. 1 bicicletta da passeggio e nr. 2 monopattini elettrici del valore complessivo di circa diecimila, tutti provento di attività delittuosa. Dal rinvenimento i Carabinieri di Francavilla al Mare restituivano nr. 3 biciclette elettriche e nr. 1 monopattino elettrico, mentre restano in attesa di individuare le persone offese della restante refurtiva. Per tale motivo si invitano le vittime di tali furti, avvenuti nel periodo compreso tra giugno ed il 30 luglio a recarsi presso il Comando Arma per riconoscere la propria bicicletta e/o monopattino. Nei confronti del 54enne è scattata l’accusa di furto aggravato, con proposta della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Francavilla al Mare.