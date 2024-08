Alto Sangro, sicurezza sulle strade del comprensorio montano: tre denunciati

Castel di Sangro (AQ) – I carabinieri della compagnia, a partire dalla vigilia di ferragosto e fino a domenica scorsa, hanno potenziato i pattugliamenti sul territorio di competenza. Lo scopo è stato quello di garantire un alto profilo di sicurezza sulle strade di tutto il comprensorio montano, specie durante i periodi di festività coincidenti con le ferie estive. I militari impegnati, con oltre quaranta pattuglie messe in campo, sono intervenuti a dirimere questioni di diversa natura. Solamente tre i casi in cui sono stati ipotizzati e contestati risvolti di valenza penale. Nel primo caso è stato accertato il possesso di una modica quantità di droga, in un secondo la flagranza per guida senza patente e, per concludere, a uno straniero è stato contestato il mancato rispetto dell’ordine delle autorità di lasciare il territorio nazionale. Per questi fatti sono state inoltrate comunicazioni all’A.G. sulmonese.

In tutti gli altri episodi passati al vaglio sono state riscontrate sanzioni amministrative. Più in particolare, 465 i mezzi sottoposti a controllo e 1139 le persone identificate.

Poco più di 60 le sanzioni contestate direttamente agli utenti della strada, tra motociclisti, automobilisti e camperisti risultati non in regola con la normativa che regola il codice della strada. 101 il totale dei punti decurtati dalle patenti relative ai tanti trasgressori multati, 4 dei quali hanno ricevuto la sanzione accessoria del ritiro del documento abilitativo. 4 le carte di circolazione ritirate, che non rispecchiavano le caratteristiche tecniche dei veicoli verificati. 5 le persone, di età compresa tra i 26 e 56, segnalate alla Prefettura dell’Aquila per possesso o consumo di droga. Sequestrati oltre 30 grammi di stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina. Controllate, infine, anche più di 80 attività commerciali.

Al termine dei controlli, sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo pari a 20mila €uro.