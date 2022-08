Incastrato tra le lamiere, 49enne molisano estratto dai Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale tra due auto sulla ss16, in agro di Petacciato, sul quale è intervenuto, per quanto di competenza, il personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Gli operanti, giunti sul posto, hanno effettuato manovre di estricazione volte a liberare un 49 enne di Petacciato rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’auto in cui viaggiava.

In conseguenza delle le ferite riportate lo stesso è stato trasportato presso ospedale di Pescara con elisoccorso. Presenti sul posto, ciascuno per le proprie competenze, una volante Polstrada ed un equipaggio del Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Termoli.