Incendi: canadair in azione a Castiglione, riprese le operazioni di spegnimento (video)

Riprese alle prime luci dell’alba le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato alle porte di Castiglione Messer Marino in località ‘Mancinella’. In azione due canadair che si riforniscono nel lago artificiale di Bomba. Diversi i lanci già effettuati sull’area. Nel frattempo nella notte gli uomini dei Vigili del fuoco, Protezione civile e alcuni volontari, impossibilitati ad agire a causa del buio, hanno presidiato diverse abitazioni e stalle per evitare che le fiamme si propagassero. La situazione resta difficile complice il vento che spira sul territorio interessato dall’incendio. Da una prima e sommaria stima si parla di 150 ettari di terreno, in prevalenza dedicati ai pascoli, andati distrutti.

