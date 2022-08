Incendio Colle San Silvestro: bonifica in corso, a breve la riapertura al traffico della provinciale

Buone notizie dal doppio fronte dell’incendio che dalla nottata di ieri sta divorando ettari di vegetazione lungo i costoni del Colle San Silvestro, al confine tra i territori comunali di Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo.

In questo momento, quando sono da poco passate le ore 16, e dopo diverse decine di lanci ad opera di ben tre canadair, un potente Erickson e l’elicottero della Protezione civile regionale denominato “Orso Bruno“, il fronte del fuoco a nord, quello che ha raggiunto la cima di Colle San Silvestro, è quasi del tutto estinto, con le operazioni di bonifica a terra da parte delle squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

Il fronte sud, che destava maggiori preoccupazioni perché avanzava in direzione abitato di Schiavi, è stato letteralmente bombardato di acqua e sostanze ritardanti dai canadair e dall’Erickson ancora per tutta la prima porzione del pomeriggio. In questo momento la situazione sembra essere definitivamente sotto controllo. Sono ancora in corso le bonifiche a terra, con diversi moduli antincendio della Protezione civile, ma il grosso del rogo è stato finalmente domato.

La densa coltre di fumo che ha invaso tutta la vallata del Sente e costretto a chiudere la provinciale 198 per motivi di sicurezza si è diradata. Si attende, nelle prossime ore, la riapertura dell’arteria di collegamento che tra l’altro conduce verso l’Alto Molise. Al momento il traffico è ancora deviato sulla provinciale Torrebruna-Castiglione, con innesto in frazione Valloni di Schiavi di Abruzzo.