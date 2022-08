Riaperta al traffico la provinciale 198 Schiavi – Castiglione: emergenza incendio rientrata

Riaperta al traffico veicolare, intorno alle ore 19 di oggi, la provinciale 198 tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo chiusa, dalla mattinata di oggi, per via dell’incendio che ha interessato il colle San Silvestro.

Il rogo, che ha incenerito qualcosa come ottanta ettari di vegetazione tra macchia mediterranea e pascoli, è finalmente sotto controllo. Decisivi i lanci di acqua e sostanze ritardanti effettuati dai tre canadair, dall’Erickson e dall’elicottero della Protezione civile regionale che hanno operato sin dalle prime luci dell’alba.

Per tutta la notte i Vigili del fuoco di Vasto, coordinati dal comando provinciale di Chieti, assicureranno una vigilanza attiva sui due fronti del rogo che hanno devastato il Colle San Silvestro. Nella mattinata di domani un Dos dei Vigili del fuoco, direttore delle operazioni di spegnimento, dichiarerà ufficialmente chiusa l’emergenza, salvo una ripresa dei focolai che tuttavia resta abbastanza improbabile come ipotesi anche in ragione dell’abbassamento delle temperature registratosi nelle ultime ore.