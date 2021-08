Incendio di Atessa in bonifica, canadair e “Orso Bruno” dirottati su Castiglione

E’ in via di bonifica il vasto incendio che da due giorni tiene impegnati uomini e mezzi in agro di Atessa. I due canadair che hanno operato sul rogo sono stati dirottati verso l’incendio tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio. Indirizzato sul posto anche “Orso Bruno“, l’elicottero antincendio in dotazione alla Protezione civile regionale.

In questo momento appaiono sostanzialmente sotto controllo i roghi a monte, quelli che si dirigevano verso la centrale eolica. Le fiamme sono ancora attive invece a valle della ex statale Istonia, dove si stanno concentrando i lanci dei canadair che fanno rifornimento presso l’invaso di Bomba. Squadre di Vigili del fuoco da Agnone, Gissi, Vasto e Chieti, coordinati dalla sala operativa del comando provinciale di Chieti, sono a presidio di abitazioni e stalle. Operativi sul posto anche diversi nuclei della Protezione civile: Castiglione, Carunchio e Celenza sul Trigno.

Ovviamente con il calare della sera si interromperanno, per motivi di sicurezza, le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei, per riprendere eventualmente all’alba di domani. Il calo termico che solitamente si registra con il calare dell’oscurità darà sicuramente una mano a contenere le fiamme. In nottata, intanto, sono previste precipitazioni che eventualmente daranno il colpo di grazia all’incendio. I Carabinieri forestali stanno indagando per accertare le possibili cause del rogo.