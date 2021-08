Can 26: iniziati i lanci sul fronte del fuoco tra Belmonte e Castiglione Messer Marino

Un fronte a monte della ex statale Istonia, tenuto a bada dalle squadre di Protezione civile di Carunchio e Castiglione Messer Marino, e uno a valle, ben più preoccupante vista la presenza in zona di abitazioni e insediamenti. E’ lo scenario attuale dell’emergenza incendio che sta interessando una vasta area al confine tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio. Le squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, i primi ad intervenire, sono schierate a protezione delle abitazioni e delle stalle, mentre il canadair appena dirottato in zona dall’altro incendio, quello di Atessa, ha appena effettuato i primi lanci di acqua e schiuma ritardante. Il “Can 26” si rifornisce presso l’invaso artificiale di Bomba. Undici minuti appena tra un lancio e l’altro, per effettuare il rifornimento e scaricare sulle fiamme ben seimila litri di liquido in un colpo solo.

