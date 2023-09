Nella serata di ieri un incendio di sterpaglie e canneti è divampato in località Rio Vivo a Termoli. Il rogo si è rapidamente diffuso spostandosi in direzione di alcune abitazioni. Per questo motivo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Per più di cinque ore la squadra anti incendio boschiva (A I.B.) del Comando di Campobasso, con il supporto delle squadre di Termoli e Santa Croce di Magliano, ha lavorato per lo spegnimento dell’incendio e la successiva bonifica.