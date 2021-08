Incendio in prossimità dei binari, sospesi i treni sulla linea Pescara – Foggia

Circolazione ferroviaria sospesa dalle ore 17 sulla linea Pescara – Foggia, tra Chieuti e Campomarino, per un incendio in prossimità dei binari. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario a lunga percorrenza con bus sostitutivi. Nessun treno regionale coinvolto. È in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’impresa ferroviaria sta fornendo assistenza ai passeggeri interessati. Informazioni diffuse nelle stazioni e sui canali informativi delle imprese ferroviarie.

Dall’ufficio stampa di Ferrovie fanno sapere che è stata effettuata assistenza con welcome drink per i passeggeri a bordo del Frecciargento 8889 fermo in stazione a Termoli. A Termoli sono stati richiesti 10 bus per il servizio sostitutivo. Quattro bus sono in partenza da Foggia per Termoli con i passeggeri del treno Frecciargento 8894. In totale per il servizio di smart caring sono stati inviati 1969 sms e 446 mail.