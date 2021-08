Eutanasia legale, il sindaco Saia firma per il referendum

«Ho appena messo la mia firma per il referendum sull’eutanasia legale. Un gesto di civiltà importante, per scegliere fino alla fine. Grazie ai Giovani per Agnone Democratica per aver organizzato il banchetto di raccolta firme. I giovani attivisti continueranno a raccogliere sottoscrizioni sabato 14 agosto a partire dalle ore 17:30 presso Via Matteotti 19».

E’ il messaggio del sindaco di Agnone, Daniele Saia, con il quale annuncia la sua adesione alla raccolta firme per l’eutanasia legale proposto dai Giovani Dem di Agnone.

«Grazie al Sindaco! Continuiamo a firmare per il referendum sull’eutanasia legale» scrivono i Giovani per Agnone democratica.