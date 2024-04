Incendio nello stabilimento Heidelberg Materials, feriti in modo grave due operai

Un incidente si è verificato nello stabilimento Heidelberg Materials ex ITALCEMENTI di Guardiaregia. Due operai sono stati investiti da una fiammata sprigionatasi pare da un quadro elettrico e sono rimasti gravemente feriti. Ferito in maniera lieve un altro operaio presente, che ha poi dato l’allarme e soccorso nell’immediatezza i due colleghi. Sul posto i Vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell’ordine per quanto di competenza. Per il trasferimento dei feriti al centro grandi ustionati di Napoli è stato attivato l’elisoccorso dal vicino Abruzzo.



In seguito all’incidente verificatosi oggi pomeriggio presso lo stabilimento Heidelberg Materials ex ITALCEMENTI di Guardiaregia, i sindacati CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie FILLEA, FILCA e FENEAL del Molise, «esprimono la loro vicinanza e solidarietà ai familiari dei lavoratori coinvolti.

In questi momenti di drammatica preoccupazione, seguiamo con rispetto e apprensione le azioni intraprese dai medici e dalle autorità competenti per affrontare l’emergenza. La salute e la sicurezza dei lavoratori sono una priorità assoluta, e ogni sforzo deve essere compiuto per garantire il loro benessere.

I sindacati si impegnano a programmare nelle prossime ore tutte le azioni ritenute opportune per approfondire le dinamiche di questo ennesimo incidente sul lavoro. Questo tragico evento deve indurre tutti noi a profonde riflessioni sull’argomento sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza e la tutela dei lavoratori».