“Incendio sul mare” a Capracotta, Pierpaolo Giannubilo presenta il suo libro

Lunedì 1 agosto, dalle ore 18, verrà presentato a Capracotta, nel luogo del Molise più vicino al cielo, presso il belvedere della chiesa madre, l’ultimo libro di Pierpaolo Giannubilo, “Incendio sul mare”. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Il libro, edito da Rizzoli, si porterà dietro uno sfavillante clima di suspense a ritmi mediterranei. L’ambientazione è familiare a tanti, le isole Tremiti, che saranno il filo della tela invisibile della maestria di Giannubilo, già nella dozzina dei finalisti del premio Strega del 2019 con l’altro romanzo – sempre Rizzoli – “il Risolutore”. L’autore sarà accompagnato nella presentazione dalla professoressa Mara Di Lullo e dal poeta Giorgio Paglione. Non perdetevi questo appuntamento, a Capracotta, per #unamontagnadicosebelle.

