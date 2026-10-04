Incendio terreno coltivato ad uliveto, indagini della Forestale: si sospetta l’episodio colposo

In merito all’incendio divampato questa mattina in agro di Isernia, in località San Lorenzo, sono appena terminate le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei Vigili del fuoco del comando provinciale pentro. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri forestali di Carovilli. Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini finalizzate ad accertare le eventuali cause del rogo che ha distrutto circa un ettaro di uliveti. La pista più probabile è che si sia trattato di un episodio colposo, con l’incendio presumibilmente innescato da un fuoco acceso per bruciare residui di potatura. Il vento ha alimentato le fiamme e innescato un vero e proprio incendio.

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