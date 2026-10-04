Tartufaio disperso dalla mattinata di ieri, l’allarme lanciato dal suo collega: in azione le squadre di ricerca interforze

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è impegnato nelle ricerche di un uomo di 52 anni, residente in provincia dell’Aquila, del quale si sono persi i contatti dalla mattinata di ieri. L’allarme è stato lanciato dal suo…

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è impegnato nelle ricerche di un uomo di 52 anni, residente in provincia dell’Aquila, del quale si sono persi i contatti dalla mattinata di ieri. L’allarme è stato lanciato dal suo compagno di escursione che non è più riuscito a rintracciarlo.

I due erano usciti per una ricerca di tartufi nell’area compresa tra Rigopiano e Vado di Sole, nel territorio comunale di Farindola, al confine con la provincia dell’Aquila.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico impegnate nella bonifica delle aree più impervie, con l’impiego di squadre di terra e unità cinofile di ricerca.

A supporto delle operazioni anche il Centro di Coordinamento Mobile del CNSAS, che ospiterà il centro operativo delle ricerche.

Sul posto sono presenti anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118, impegnati nelle attività di ricerca.

Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore e, qualora non si giunga al ritrovamento dell’uomo, saranno riprese anche nella giornata di domani.