Inchiesta di Piazza Pulita: «La Neuromed di Patriciello vaccina tutti, anche i giornalisti…»

«Il gruppo Neuromed di proprietà dell’europarlamentare Aldo Patriciello ha chiesto alla regione 900 dosi di vaccino per vaccinare i suoi dipendenti e quelli di aziende che lavorano per la sua clinica privata. Tra questi i dipendenti di Tele Venafro international. E intanto gli ultraottantenni non autosufficienti ancora aspettano il siero».

E’ il lancio dell’inchiesta giornalistica di “Piazza Pulita” in riferimento alle vaccinazioni operate al personale dipendente Neuromed in Molise.

