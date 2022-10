Un odontotecnico originario di San Giovanni Lipioni, questa mattina, stava effettuando dei lavori in campagna, utilizzando una motosega. Improvvisamente ha perso il controllo dell’attrezzo, mentre era in funzione, e lo stesso gli ha procurato delle profonde ferite al collo. L’uomo, un noto odontotecnico del Vastese, è morto poco dopo per emorragia, nonostante i tentativi di salvarlo posti in essere dal personale del 118 intervenuto.

