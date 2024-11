Incidente in galleria alle porte di Agnone, due auto coinvolte: in quattro finiscono all’ospedale

Sono quattro le persone finite in ospedale, al “Veneziale” di Isernia, in seguito all’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16,45, sulla provinciale che risale verso l’abitato di Agnone. L’impatto tra una Fiat Panda, condotta da una sessantenne di Agnone, e una Renault Captur, guidata da un sessantenne che era a bordo insieme alle due figlie trentenni, è avvenuto all’interno della galleria San Lorenzo.

L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agnone che sono intervenuti sul posto per i rilievi. Presumibilmente una delle due autovetture ha superato la linea di mezzeria, invadendo parzialmente la corsia opposta. Questo almeno “raccontano” i danni e la loro posizione sulla carrozzeria dei due mezzi.

Sul posto è intervenuto anche un equipaggio del 118 dall’ospedale di Agnone che ha trasferito i feriti presso il nosocomio di Isernia per gli accertamenti e le cure del caso. Ad avere la peggio la donna alla guida della Fiat Panda, che ha riportato un trauma alla spalla. Le sue condizioni, tuttavia, non sono ritenute gravi. Decisamente meglio è andata agli occupanti dell’altro veicolo: l’uomo alla guida è stato comunque accompagnato al Pronto soccorso per gli accertamenti di rito, insieme alle due figlie presenti a bordo al momento dell’impatto.

Per la messa in sicurezza dei veicoli ha operato sul posto una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, mentre per la successiva rimozione dei mezzi incidentati è intervenuto il “Car Service” di Agnone.