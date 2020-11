Incidente nei boschi tra Gessopalena e Roccascalegna, sul posto i Carabinieri

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente nei boschi avvenuto nel primo pomeriggio di oggi tra i territori comunali di Roccascalegna e Gessopalena.

Dalle prime indiscrezioni circolate pare che ci sia anche una vittima, un uomo presumibilmente intento a raccogliere funghi. Nella zona, sempre secondo i primi dettagli trapelati, pare ci fosse in atto anche una battuta di caccia al cinghiale, ma non è ancora stato accertato che i due fatti siano in qualche modo collegati. Non è ancora chiaro, infatti, se l’uomo sia stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco oppure sia deceduto a causa di un malore. Pare infatti che lo stesso fosse cardiopatico. Quel che è certo è che non era un cacciatore.

Sul posto sono presenti i Carabinieri dipendenti della compagnia di Lanciano, coordinati dal maggiore Vincenzo Orlando, che attendono l’arrivo del medico legale per una prima ricognizione cadaverica.

AGGIORNAMENTO