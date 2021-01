Incidente stradale: due auto coinvolte, un ferito in ospedale

I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, per un incidente stradale tra due autovetture. L’impatto è avvenuto davanti all’ingresso dello stabilimento industriale della Fiat. Soltanto per uno dei due conducenti è stato necessario il trasporto presso l’ospedale di Termoli ad opera del 118 intervenuto. Vigili urbani di Termoli intervenuti per i rilievi; personale addetto del nucleo industriale all’opera per ripristinare il palo dell’illuminazione pubblica danneggiato nell’evento.

