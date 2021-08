Incidente sulla statale Appulo Sannitica, muore un motociclista

Il traffico lungo la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico” è stato rallentato in entrambe le direzioni, nel pomeriggio di oggi, all’altezza del km 181 in località Pettoranello, nel comune di Pesche (IS), a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un’autovettura e un motociclo. La circolazione è stata temporaneamente regolata con il senso unico alternato. In seguito all’impatto il conducente del motociclo è deceduto.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.