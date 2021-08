Estate, Lino Banfi ad Agnone: «Terra meravigliosa, tornerò con più calma»

Lino Banfi versione barman in alto Molise. Il comico e attore pugliese, questa mattina, accompagnato dall’imprenditore e amico Gilberto Serluca e da Giuseppe Di Pietro, ha visitato la cittadina delle campane. Banfi, che in passato a più riprese ha manifestato il suo amore per il Molise, non si è sottratto a decine e decine di selfie e autografi. Battuta sempre pronta, dopo un giro turistico nel centro storico e un aperitivo al bar Feni’s, dove ha improvvisato una simpatica scenetta dietro il bancone con il titolare e dipendenti, prima di ripartire, ha visitato la fonderia delle campane Marinelli. «Tornerò in Alto Molise, terra meravigliosa che merita una più approfondita conoscenza» ha promesso l’attore di Canosa di Puglia.

