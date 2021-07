Incidenti stradali: un morto e sei feriti in Abruzzo

ANSA – È di un morto e sei feriti il bilancio di tre incidenti stradali accaduti tra la notte è il primo mattino nel pescarese: alle 4.40 di questa mattina il più grave è avvenuto in via Piave a Cepagatti dove un trentenne originario di Penne (Pescara) ma residente a Pescara è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate mentre era su una moto. I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma una volta sul posto i sanitari hanno potuto constatare solo il decesso del giovane.

Una ragazza che era con lui ha riportato un politrauma ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara. I carabinieri stanno indagando per ricostruire con esattezza l’accaduto ed eventuali responsabilità di terzi nell’incidente.

Nella notte si sono verificati altri due incidenti sempre nel pescarese. A Marina di Città Sant’Angelo in un frontale fra due auto sono rimaste ferite quattro persone mentre a Montesilvano in uno scontro fra un’auto ed una moto c’è stato il ferimento del motociclista. Tutti i feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale civile di Pescara.

