Incidenti sulla Trignina, il Prefetto ordina maggiori controlli: autovelox e sistema tutor

Nei giorni scorsi, presso la Prefettura di Chieti, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’ambito del quale si è proceduto alla disamina della relazione prodotta dalla Sezione Polizia Stradale di Chieti, su richiesta del Prefetto Della Cioppa, in ossequio a quanto previsto dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno recante “Iniziative in materia di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale” ed ai dati forniti, in quella sede, dalle Forze dell’Ordine e dai Sindaci dei Comuni che insistono lungo la Fondo Valle del Sangro, la Fondo Valle dell’Alento e la Fondo Valle del Trigno, invitati dal Prefetto ad indicare eventuali criticità connesse all’incidentalità stradale sui propri territori.

In particolare, è emerso che le maggiori criticità in Provincia si registrano sul c.d.”Asse Attrezzato”, nel tratto all’altezza della zona industriale Salvaiezzi e sulla SS656, raccordo per Chieti, sulla SS649 Fondo Valle Alento e SS650 Fondo Valle Trigno , attribuibili alla velocità sostenuta con la quale viaggiano gli automobilisti lungo quelle strade e che richiederebbe un’intensificazione dei controlli, anche tramite l’utilizzo di autovelox o sistema tutor.

Parimenti, le condotte irrispettose delle regole imposte dal Codice della Strada, in particolare sorpassi o guida distratta dal contestuale utilizzo del cellulare, sono causa della maggior parte dei sinistri occorsi sulla SS16 Ortona – San Vito e sulla SS652 Fondo Val di Sangro, come segnalati anche dal Sindaco di Atessa.

Il Prefetto Della Cioppa ha, dunque, invitato la Polizia Stradale a tenere una serie di riunioni a latere del comitato con i Comandi delle Polizie Locali interessati, al fine di condividere un piano integrato di controlli “rafforzati” su strada per la stagione estiva , non solo con pattuglie, ma anche con sistemi di controllo da remoto, e con la Provincia e l’Anas, per verificare la necessità di interventi manutentivi sui tratti di strada di rispettiva competenza, oltre all’opportunità di potenziamento della segnaletica stradale, incluso quella relativa ai controlli elettronici della velocità ed il potenziamento della illuminazione dove necessario.

Il Prefetto, inoltre, ha sottolineato l’importanza del rilancio dell’attività di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale, tramite implementazione dei controlli, soprattutto nelle ore notturne, con l’ausilio dei sanitari della ASL, per quanto concerne la rilevazione di ipotesi di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti , nell’ottica di intercettare, per tempo, quelle condotte che espongono a rischio la pubblica incolumità, e col supporto delle Polizie Locali, anche consorziate tra più Comuni.

Su quest’ultimo aspetto, il Prefetto ha disposto una intensificazione dei servizi di controllo delle velocità ed in seno alle riunioni operative delegate alla Polizia Stradale, si è convenuto un potenziamento delle attività dei Comandi di Polizia Locali dei Comuni ove sono stati individuati i punti sensibili, i quali, oltre ad intensificare i propri controlli su strada, anche tramite autovelox e telelaser, si impegnano a garantire un costante flusso informativo con la Polizia Stradale e l’Arma dei Carabinieri, per evitare sovrapposizioni nei controlli.

ANAS, ARAP e Provincia, in sede di incontro convocato dalla Polizia Stradale il 20 giugno scorso, hanno assicurato, come richiesto dal Prefetto, il potenziamento della segnaletica, ciascuno sui tratti di propria competenza e, segnatamente, l’impegno dell’ARAP consisterà nel posizionare ulteriore segnaletica verticale sul tratto di strada tra la Honda e la Sevel, in territorio del Comune di Atessa e dossi artificiali per il rallentamento della velocità lungo la Val di Sangro, mentre la Provincia e ANAS si impegnano a condurre una verifica sulla segnaletica apposta lungo le strade di proprietà, nonché sulla manutenzione delle stesse e, per quanto concerne ANAS, a comunicare alla Polizia Stradale l’esito delle verifiche, tuttora in atto, sulla velocità di percorrenza lungo alcuni tratti di strade statali.

I controlli di polizia stradale con autovelox nei tratti ove tali controlli sono indicati sono già iniziati nei giorni scorsi e proseguiranno, in maniera intensificata, fino al 30 settembre.