Indennità di guardia medica, vittoria legale. Snami avvia il recupero di quanto non percepito

Il sindacato SNAMI è lieto di annunciare una significativa vittoria legale riguardante le indennità di guardia medica nel foro di Campobasso, ottenuta dall’avvocato Francesco Giannini. «Questa settimana, – si legge in una nota sindacale – abbiamo infatti ottenuto un importante risultato in tribunale, che riguarda specificamente le voci relative alle indennità per atti vandalici e, solo per i medici già beneficiari, per assistenza pediatrica».

La sentenza, disponibile per consultazione, rappresenta «un passo avanti significativo per i lavoratori

della continuità assistenziale nella nostra regione. – continuano dal sindacato – Pur rispettando la privacy dei ricorrenti, abbiamo fornito accesso alla documentazione pertinente per coloro che desiderano esaminarla. Attendiamo nei prossimi mesi con interesse e fiducia, vista la recente vittoria, le decisioni dei

tribunali di Larino e Isernia, previste rispettivamente per luglio e ottobre. Questi sviluppi legali potrebbero avere un impatto significativo sui diritti e sugli emolumenti dei lavoratori della guardia

medica nella nostra regione».

«Invitiamo calorosamente tutti i nostri iscritti che hanno lavorato in guardia medica negli ultimi 5

anni, o coloro che sono attualmente in servizio, a considerare la possibilità di avviare un’azione

legale per il recupero delle indennità non percepite. Il nostro sindacato rimane a disposizione per

fornire assistenza e supporto in questo processo. – chiude il sindacato – Questa vittoria dimostra l’importanza della difesa dei diritti dei medici, da sempre al centro dell’attività del nostro sindacato».