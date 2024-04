“Una montagna di mattoncini” a Roccaspinalveti, un intero weekend immersi nei LEGO®

In occasione della seconda edizione dell’evento UNA MONTAGNA DI MATTONCINI – weekend con i mattoncini LEGO® – che si svolgerà a Roccaspinalveti nei giorni dal 25 al 28 aprile 2024, il Comune di Roccaspinalveti è lieto di invitare gli alunni di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado a partecipare al concorso “COLTIVIAMO LA FORZA DELLE RELAZIONI AUTENTICHE: LEGhiamoci!”

Le alunne e gli alunni di tutte le scuole del territorio sono invitati a costruire una loro personalissima creazione con i mattoncini LEGO e portarla in esposizione giovedì, venerdì e sabato tutto il giorno, domenica fino alle ore 12.

Domenica pomeriggio una giuria di esperti premierà i tre migliori lavori per ogni categoria (Scuole Primarie/Scuole Secondarie di Primo Grado) in una festa dedicata alla fantasia e alla creatività.

Il tema scelto per il concorso di questo anno è quello dell’importanza dello stare insieme e delle relazioni autentiche: «Internet ha rivoluzionato le nostre vite: ha accorciato le distanze tra le persone, ma allo stesso tempo le relazioni sono diventate sempre più virtuali e meno reali. Il progressivo allontanamento e, in alcuni casi di isolamento sociale, dall’ambiente circostante, dovrebbe indurci a riflettere sulla necessità di ritrovare sé stessi e i veri affetti, caratterizzati da condivisione e incontro con l’altro. – spiegano dal Comune – Lo stesso Pontefice, Papa Francesco, invita i giovani “ad essere più sociali e meno social”, sottolineando l’importanza dello stare insieme e il ruolo attivo e concreto del singolo all’interno della propria comunità”. Le creazioni con i famosissimi mattoncini LEGO® dovranno essere coerenti con la tematica indicata. Per il resto, tutto è consentito, diamo spazio alla fantasia».

