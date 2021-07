Infermiere morto per incidente in moto, il ricordo straziato dei colleghi: «Un ragazzo perbene, impeccabile nel lavoro»

«Si dice spesso in circostanze tragiche che se n’è andata una persona brava. Ecco, mai come questa volta questa è cosa è dannatamente vera. Non ci diamo pace al pensiero che Mario Scampamorte non ci sia più, siamo tutti devastati. Impeccabile nel lavoro, attento, quasi devoto. Umanamente splendido. Un ragazzo perbene, ed è stata nostra fortuna averlo con noi a Casoli, con il compito di assistere i malati Covid ospitati nella Rsa. Abbiamo perso un infermiere appassionato del suo lavoro, che ci ha dato forza durante il periodo durissimo della pandemia ed è stato per tutti noi un collega amico, quello che tutti vorremmo avere. Per il Pta di Casoli è un colpo durissimo, per il personale una perdita di quelle che lasciano il segno. E ci manca già, tanto».

E’ il messaggio commosso e amorevole del dirigente medico del Pta di Casoli, Fioravante Di Giovanni, a nome di tutti gli operatori e colleghi che piangono il giovane Mario Scampamorte di Agnone.