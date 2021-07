Evade dai domiciliari per acquistare birra, pregiudicato arrestato dalla Polizia

Gli uomini del commissariato di Pubblica sicurezza di Lanciano, diretti dalla vice questore D’Agostino, hanno sorpreso un noto pregiudicato, sottoposto ai domiciliari, all’interno di un supermercato cittadino. Atteso all’uscita, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione. Aveva con sé alcune bottiglie di birra.

Gli agenti hanno inoltre arrestato per evasione e violenza e minaccia a pubblico ufficiale un altro pregiudicato che, pur sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso a passeggiate per le vie di Lanciano. All’alt intimato dagli agenti operanti, l’uomo assumeva un atteggiamento minaccioso e violento. Per questo motivo è stato tratto in arresto.

Correlati