Informazioni in tempo reale, il Comune di Castiglione attiva la messaggistica Whatsapp

Il Comune di Castiglione Messer Marino, «per ampliare il sistema di comunicazioni alla cittadinanza», oltre alla pagina social ha attivato il servizio di messaggistica Whatsapp. «Sarà quindi possibile, – spiegano dal Municipio – ricevere gratuitamente notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale». «Per usufruire del servizio è necessario salvare il numero di telefono 379 1974924 nella propria rubrica del cellulare. – aggiungono dal palazzo di città – Una volta salvato il numero, per completare l’operazione basta inviare un messaggio whatsapp con scritto: NOME- COGNOME- ATTIVA NEWS. Il numero sopra indicato è valido solo per il servizio descritto. Non risponderà a messaggi, telefonate o altro. L’uso non corretto del servizio, autorizza l’amministratore alla cancellazione automatica dell’utente. Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante invio del messaggio whatsapp: DISATTIVA NEWS».

Correlati