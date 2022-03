Guerra in Ucraina, il Comune di Poggio Sannita raccoglie cibo e medicine

«L’amministrazione comunale di Poggio Sannita scende in campo per sostenere con gesti concreti il popolo ucraino». E’ l’annuncio che arriva dalla maggioranza che guida il piccolo centro montano dell’Alto Molise. Nei giorni scorsi una bandiera dell’Ucraina è stata esposta dal balcone principale del palazzo di città, accanto al tricolore e al drappo dell’Europa, a simboleggiare anche visivamente la vicinanza della piccola comunità di Poggio al popolo sofferente ad est. La solidarietà, tuttavia, va concretizzata e quindi l’amministrazione guidata da Giuseppe Orlando, infatti, lancia una raccolta di beni di prima necessità in favore della popolazione dell’Ucraina alle prese con le operazioni militari. Il punto di raccolta individuato è ovviamente la sede del Municipio di Poggio Sannita.

Il sindaco Orlando

E l’amministrazione precisa che i beni da raccogliere, soprattutto per quanto riguarda gli alimenti, devono essere a lunga conservazione, non facilmente e rapidamente deperibili per intuibili motivi. «Cibi a lunga conservazione, latte in polvere, medicinali di pronto soccorso, prodotti per l’igiene personale, coperte nuove o anche usate ma in ottime condizioni, pannolini per bambini, indumenti per l’infanzia da zero a tre anni, sempre nuovi o in ottime condizioni» spiega alla nostra redazione il vicesindaco Antonio Amicone. La raccolta di beni di prima necessità avrà inizio da lunedì 7 marzo e andrà avanti fino al giorno 11 marzo.

Il vicesindaco Amicone

Sarà possibile conferire materiali in Comune dalle ore 9 alle ore 13 e le donazioni saranno ricevute da un incaricato dell’amministrazione. «Tutti i beni raccolti saranno consegnati secondo i canali ufficiali quando saranno attivati precisi protocolli internazionali e istituzionali, in maniera tale da essere sicuri che giungano a destinazione e vengano consegnati alla popolazione bisognosa» aggiunge in chiusura il vicesindaco Amicone.