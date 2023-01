Infrastrutture, nuova copertura per il campo padel di Agnone. Via ai corsi per adulti e bambini

Promessa mantenuta: l’Asd Agnone Padel comunica di aver completato la copertura dell’impianto ‘Carlo e Bruno Cicchese’ alle spalle dell’ospedale civile. Si tratta di una nuova opportunità per i tanti sportivi e amanti della disciplina che dall’estate scorsa possono usufruire della moderna struttura fortemente voluta grazie all’investimento di alcuni privati. Insomma da qualche giorno la pratica del padel potrà essere svolta anche in caso di maltempo.

Un aspetto non di poco conto per un paese di montagna che per la prima volta si affaccia ad uno sport innovativo ma molto praticato nel resto della Penisola. In estrema sintesi la copertura del campo consentirà anche il regolare svolgimento di corsi di preparazione alla disciplina. A riguardo l’Asd Agnone rende noto che dal prossimo 23 gennaio sono previsti corsi per bambini, ragazzi e adulti con lezioni individuali o di gruppo. Per ulteriori informazioni contattare l’istruttore Msp, Maurizio Pollice al numero 338.9967583.