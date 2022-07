Inquinamento: entro i limiti di legge i due punti campionati nella diga di Chiauci

Goletta dei Laghi 2022 fa tappa in Molise e presenta i risultati delle analisi microbiologiche effettuate sulle acque del Lago di Chiauci (IS): entro i limiti di legge i due punti campionati quest’anno dal team di volontari e tecnici di Legambiente. Oggetto dei monitoraggi della campagna, come di consueto, sono canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi.

I dati sono stati resi noti questa mattina in occasione della tavola rotonda “Nuove prospettive di tutela della risorsa idrica al tempo della crisi climatica”, introdotta e moderata dal Direttore di Legambiente Molise APS, Giorgio Arcolesse, e organizzata nell’ambito dei Lakes Days, promossi per sensibilizzare alla tutela e alla valorizzazione dei laghi toccati dalla campagna: sono intervenuti Antonio Sferra, Sindaco di Chiauci; Alfredo Ricci, Presidente della Provincia di Isernia; Manolo Sacco, Sindaco di Pescolanciano; Roberta Ciampittiello, Sindaco di Civitanova del Sannio; Sara Di Lonardo, Consigliere del Comune di Chiauci; Angelo Sanzò, Presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Molise APS; Michele Modesti, Commissario del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno; Mario Di Lorenzo, Direttore del GAL Alto Molise; Francesco Lombardi, Presidente della Riserva della Biosfera Alto Molise; Vincenzo Niro, Assessore con delega al Sistema idrico integrato della Regione Molise. Molto partecipato l’evento, in cui sono intervenuti anche i sindaci di altri Comuni limitrofi, Carovilli e Vastogirardi, facenti parte della Riserva della Biosfera Assomab. Un importante momento di confronto con il territorio sul ruolo strategico dell’ecosistema lacustre e sulla necessità di una sua efficace salvaguardia, nel quadro della profonda crisi climatica attuale.

“La presenza di molti sindaci del territorio, del presidente della Provincia di Isernia, dell’assessore regionale, così come di tanti cittadini dimostra l’attenzione di queste comunità verso una risorsa preziosa come l’acqua – dichiara il direttore di Legambiente Molise, GiorgioArcolesse – Le analisi hanno certificato il buono stato di salute delle acque del lago di Chiauci che adesso, oltre che come prezioso accumulo di risorsa idrica, va utilizzato al meglio per la produzione di energia idroelettrica e, in prospettiva, come attrattore turistico, date le notevoli valenze paesaggistiche e storico-archeologiche dell’area in cui insiste”.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUL LAGO DI CHIAUCI

Nello specifico, nel Lago di Chiauci sono due i punti campionati dalle volontarie e dai volontari di Legambiente nel Comune di Chiauci (IS): il primo campione è stato prelevato in località Civitelle, sulla sponda Nord, presso la diga; il secondo in località Fonte Casale, nel corso del fiume Trigno, prima dell’ingresso a lago. Tutti e due i campioni, prelevati tra il 14 e il 19 luglio 2022, hanno dato riscontro positivo risultando entro i limiti di legge.

I prelievi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente. L’ufficio scientifico dell’associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando poi i laboratori sul territorio per le analisi. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).