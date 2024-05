«Stiamo vivendo un periodo critico, tra guerre e violenze». Il gruppo consiliare “Insieme per Celenza sul Trigno” ha deciso di sensibilizzare la cittadinanza posizionando una panchina rossa contro la violenza sulle donne all’interno del paese «come simbolo, in ricordo di ogni vittima che ha subito violenza e come messaggio per dire stop ad abusi, torture e morti».

Lo comunicano i componenti del gruppo consiliare” Insieme per Celenza sul Trigno”, Alessia Di Zillo, Angelo Felice e Andrea Venosini.