“Le munne de uoie”, la poesia in vernacolo di Tiberio La Rocca premiata a Rende

Nella giornata di ieri, a Rende (Cosenza) si è tenuta la cerimonia di premiazione della quinta edizione del concorso nazionale “Poesia è bellezza” indetto dall’Associazione culturale “Il volo dell’angelo” .

Nella sezione della poesia in vernacolo è risultato primo Tiberio La Rocca, di Poggio Sannita, con la poesia “Le munne de uoie”. Allo stesso autore è stato anche conferito un premio speciale nella sezione della narrativa.

«Il viaggio del dialetto caccavonese non si ferma – questa la dichiarazione di Tiberio La Rocca – continua senza sosta per tutta la penisola con lo scopo di farlo conoscere sempre di più. Ottenere un riconoscimento con una poesia in dialetto è sempre emozionante, regala sensazioni speciali e anche dopo tanti anni conserva inalterato il suo fascino. Dedico il premio al mio paese e a tutti coloro che – senza sosta – continuano ad operare per il suo bene».