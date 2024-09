Installata l’insegna di Clemente Zarlenga, la Proloco di Agnone ringrazia l’artista

«La Proloco di Agnone esprime sincera gratitudine nei confronti di Clemente Zarlenga per il suo costante e straordinario impegno nei confronti della comunità. La sua passione e il suo impegno sono fonte di ispirazione per tutti noi e ci auguriamo per quelli che verranno. Grazie di cuore a nome di tutti noi».

E’ il messaggio di ringraziamento all’indirizzo di Clemente Zarlenga, un cittadino agnonese bravo nella realizzazione di luminarie artistiche, inviato dall’associazione Proloco di Agnone. Il pensionato ha infatti realizzato e installato una insegna luminosa che da ieri fa bella mostra di sé al di sopra della porta di ingresso della sede e del punto informativo della Proloco.