Liquidazione Comunità montana, si mette mano al parco macchine: all’asta un’auto dell’ente commissariato

Continua la smobilitazione e la svendita del patrimonio della ex Comunità montana Alto Vastese. Questa volta interessato alla alienazione è il parco macchine, precisamente la vendita, mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, di una autovettura Suzuki Jimny 1.5 Ddis, targata DG219YX, immatricolata nel 2007 dall’ente formalmente abolito e commissariato ormai da decenni. E’ possibile visionare l’autovettura previo appuntamento telefonico con gli uffici preposti al numero 086577555 oppure inviando una email all’indirizzo info@cmaltomolise.it.

Il prezzo fissato a base d’asta è di diecimila euro. Il veicolo sarà venduto secondo il criterio della migliore offerta economica e «si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida», sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, si legge nell’avviso pubblico dell’ente in liquidazione. Chi intendesse partecipare all’asta deve far pervenire l’offerta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante i dati del mittente e la dicitura esatta “Asta per la vendita dell’autovettura Suzuki Jimny di proprietà della Comunità Montana Alto Molise”.

Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata o consegnato a mano entro il termine perentorio delle ore 12 del quindici ottobre prossimo, all’indirizzo della ex Comunità montana, cioè Largo Tirone, civico 7, ad Agnone. All’interno del plico bisognerà inserire la copia di un documento di identità in corso di validità e un assegno circolare non trasferibile pari al dieci per cento dell’importo a base d’asta dell’autovettura, intestato alla Comunità montano, a titolo di deposito provvisorio a garanzia dell’offerta. Il veicolo sarà consegnato nello stato in cui versa e saranno a carico dell’acquirente gli oneri riguardanti il passaggio di proprietà, la revisione, l’eliminazione della sirena e di tutte le scritte adesive identificative della Comunità montana. Per partecipare all’asta è opportuno consultare l’avviso pubblicato sul sito www.cmaltomolise.it, sull’albo pretorio on line e anche sui portali dei Comuni di zona.