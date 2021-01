Inter – Fiorentina femminile, è il derby dell’Alto Molise: in campo Gloria Marinelli e Daniela Sabatino

Alle 12.30 le ragazze dell’Inter femminile allenate da Attilio Sorbi scendono in campo contro la Fiorentina di Cincotta, per la prima delle tre sfide che vedranno le due squadre impegnate nelle prossime settimane, tra campionato e Coppa Italia. Il match di oggi è valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A TIMVISION. E per l’Alto Molise e Vastese questo incontro si traduce in una sorta di derby tra l’agnonese Gloria Marinelli e Daniela Sabatino di Castelguidone.

Le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER: 21 Marchitelli; 13 Merlo, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova; 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 18 Pandini; 7 Marinelli, 27 Tarenzi, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 8 Brustia, 9 Baresi, 16 Møller,17 Debever, 22 Catelli, 24 Pavan, 30 Vergani, 93 Rincón.

Allenatore: Attilio Sorbi

FIORENTINA: 71 Schroffenegger, 5 Tortelli, 7 Adami, 9 Sabatino, 11 Vigilucci, 14 Middag, 16 Quinn, 19 Kim, 22 Baldi, 25 Thøgersen, 30 Zanoli.

A disposizione: 1 Öhrström, 2 Cordia, 17 Monnecchi, 24 Tinti, 26 Clelland, 27 Pastifieri, 28 Santini, 31 Bartolini, 35 Mani.

Allenatore: Antonio Cincotta

Arbitro: Francesco Carrione (sez. Castellammare di Stabia)

L’incontro di calcio sarà trasmesso alle ore 12.30 diretta su Sky Sport e TIMVISION. O in live streaming cliccando qui