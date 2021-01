Calcio femminile: il derby dell’Alto Molise va a Daniela Sabatino

Un gol a testa e un assist decisivo a testa, ma la vittoria finale è toccata a Daniela Sabatino. Una sfida nella sfida quella di oggi, nell’incontro tra l’Inter e la Fiorentina valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di calcio femminile di serie A, tra le due calciatrici dell’Alto Molise e Vastese. In campo, titolari ovviamente, due conterranee, la agnonese doc Gloria Marinelli, sulla fascia con il numero 7 e i colori nerazzurri e la bomber d’esperienza nata ad Agnone, ma originaria di Castelguidone, nell’Alto Vastese, Daniele Sabatino, con lo storico numero 9 sulla schiena della amata maglia viola.

Partenza sprint per l’Inter, con Gloria Marinelli che gonfia la rete appena 29 secondi dopo il fischio d’inizio. Una doccia fredda per le viola, che comunque reagiscono. Protagoniste durante tutti i 90 minuti le due conterranee. Nella ripresa Daniela Sabatino conquista con esperienza un rigore, dubbio in realtà, e lo trasforma senza problemi. Marinelli serve l’assist per il 2 a 2. Ancora di Sabatino l’assist del vantaggio definitivo che vale la vittoria per la squadra viola.

Dopo il triplice fischio finale Daniela Sabatino cerca Gloria e le due compaesane si stringono in un abbraccio, sportività all’ennesima potenza.

INTER FC: Marchitelli, Auvinen, Kathellen, Bartonova, Merlo, Alborghetti, Simonetti (85′ Catelli), Pandini (81′ Brustia), Marinelli, Tarenzi, Mauro (70′ Moller). A disposizione: Aprile, Baresi, Debever, Pavan, Vergani, Rincon. All.Attilio Sorbi.

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Quinn, Tortelli, Zanoli (57′ Cordia), Thogersen, Middag, Adami (C), Vigilucci, Baldi (82′ Monnecchi), Kim, Sabatino. A disposizione: Ohrstrom, Tinti, Clelland, Pastifieri, Santini, Bartolini, Mani. All. Antonio Cincotta

Risultato finale 2-3 (1′ Marinelli, 26′ Adami, 64′ Sabatino RIG, 78′ Tarenzi, 84′ Middag)