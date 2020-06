Invade la corsia opposta e piomba in un cantiere, un morto e un ferito tra gli operai

A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al transito la statale 158, in entrambe le direzioni, all’altezza di Colli a Volturno (Isernia) al chilometro 29,950.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli.

L’autovettura che procedeva lungo la SS 158 in direzione Roccaraso-Venafro, ha invaso la corsia opposta chiusa al transito per lavori ed ha finito la sua corsa all’interno dell’area di cantiere tamponando un mezzo d’opera. Nell’incidente il veicolo ha investito due operai dipendenti dell’impresa, causando il decesso di uno e il ferimento dell’altro.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Il traffico è momentaneamente deviato sulle viabilità alternative SS 627, SS 17 ed SS 17 var.

foto di repertorio